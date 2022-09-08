Omicron變種病毒BA.5來襲，國內單日確診數突破四萬人，中秋佳節前再創疫情高峰，國光生子公司安特羅生技(6564)表示，針對現正流行的BA.5Omicron新冠變種病毒，安特羅家用快篩「速可安」及醫用「Speedy」抗原快篩試劑經國立大學實驗室認證，可精準檢測BA.5和BA.1 Omicron變種病毒，疫情導致民眾快篩意願及需求大增，通路銷售數字已明顯成長。

安特羅表示，Omicron主要突變部位在棘狀蛋白，但仍有四個變異點在核蛋白上，安特羅自主開發的快篩試劑設計不受Omicron變異點影響，為確認安特羅快篩試劑能否有效檢測現正流行的Omicron BA.5及BA.1變種病毒，安特羅特別與國立大學實驗室合作，經檢測證實安特羅醫用和家用快篩，均能準確檢出襲捲全台的新冠變種Omicron BA.5病毒。安特羅指出，除了現有的抗原快篩試劑外，將會積極導入唾液快篩，降低快篩的不適及使用門檻，以利擴大快篩的準確率跟普及率，幫助全民防疫。

台灣疫情再起，民眾快篩意願和需求增加也具體反映在銷售數字上，安特羅表示，近日在連銷藥局和賣場通路出現一波銷售高峰，顯示民眾的防疫意識提高，無論是中秋返鄉或親友烤肉趴、聚餐前，如有不適症狀都可先自行快篩，保護自己和家人；另外，由於安特羅快篩試劑已經多次實驗室檢測，累積優異的臨床檢測數據，安特羅快篩試劑日前已獲印尼進口許可，透過銷售印尼進而佈局東南亞，擴大外銷市場。

安特羅快篩試劑已取得衛福部專案製造許可及歐盟CE-IVD認證，靈敏度(Sensitivity)達92%、特異性(Specificity)100%，操作簡單，無須任何儀器設備，15分鐘內即可得知結果。