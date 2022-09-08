羽絨服代工大廠廣越(4438)8日公告8月單月合併營收25.59億元，再創歷史單月新高，年成長達77.49%，8月累積營收128.62億元，YOY年成長58.52%。第三季為高價秋冬裝出貨傳統旺季，受惠於旺季效應加上2022年品牌客戶下單力道強勁，廣越2022年營運暢旺，營收屢創同期新高，訂單能見度已到第四季，產能滿載，營運穩定呈成長趨勢。

廣越主要代工產品類別以中高價位之高端及機能服飾為主，生產技術門檻較高，廣越產品開發及技術能力，應變及調整速度能符合國際品牌客戶要求，合作關係緊密，近年獲品牌客戶擴大下單。展望未來，廣越表示，目前已啟動2023年第一季訂單開發事宜，除持續掌握與既有品牌客戶之合作關係，亦積極布局新品牌客戶之訂單，另約旦生產基地也持續擴張中，集團營運規模將穩定成長。

法人表示，廣越為市場上少有橫跨運動及戶外服飾龍頭品牌客戶之代工廠商，手上主要客戶涵蓋運動品牌Adidas、Nike、UA、NB及戶外品牌The North Face、Patagonia、Aritzia等，受惠旺季效應，8月份營收再創歷史新高，法人看好廣越今年營運成果將創歷史高峰訂單。