連鎖餐飲集團揚秦(2755)公布2022年8月自結合併營收1.73億元，較7月1.6億元成長8.1％、較去年同期1.21億元成長達42.84％，再創歷史新高。累計前8月合併營收12.31億元，較去年同期10.07億元成長達22.19％，續創同期新高。

揚秦執行長卓靖倫表示，疫情負面影響逐漸降低，使暑期旺季來客復甦、往年滿座人潮逐步回歸，帶動早午餐業績提升。同時，經營團隊提早洞悉市場需求調整部分產品，並透過策略性採購穩住原物料波動、使供需朝正向發展，均使8月營收再創新高。

截至9月初，「麥味登」全台總店數維持830家，「炸雞大獅」則因印尼市場疫情趨緩，部分雲端店將逐步轉成實體經營，使海內外店數自78家調整為70家。

展望後市，儘管國內疫情可能因BA.5變種病毒升溫，惟與病毒共存勢在必行。餐飲業營收及人潮雖已逐漸恢復至疫情前水準，但卓靖倫表示，如何在原物料續處高點狀況下掌握採購成本、透過有效提升管控能力，提前做好對策面對市場變化，仍是維持獲利的最重要環節。

對此，揚秦旗下各品牌已做好準備，迎接9月開學季及中秋佳節。「麥味登」已連14年與花蓮農戶直接採購鶴岡文旦於門市銷售，今年更與金色三麥聯名推出在地青農柚子口味應景飲品，盼在支持在地理念下帶來不一樣的美味享受。