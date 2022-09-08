基隆市警察局第三分局7日中午，在熱心民眾協助下，順利以現行犯逮捕慣竊陳嫌。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

「抓小偷！」7日上午，在基隆市七堵區明德一路上，突然響起一聲大吼。原來是熱心的許姓民眾看到有人鬼鬼祟祟，從停在路邊機車前置物箱，偷取一只皮包，他便大吼一聲，上前追捕心虛逃跑的嫌犯。接著，在聞訊而來的警方協力之下，高齡已經71歲的陳嫌才乖乖束手就擒。

基隆市警察三分局7日中午時分，接獲民眾通報，表示在七堵區明德一路上，發生竊案，警方還來不及調派警力，便接獲七堵派出所副所長王愛榮、警員朱富民、鄧宗瑋等員警回報，表示竊嫌已經抓到了。

原來，7日中午時分，熱心的許姓民眾發現路邊有個老翁，鬼鬼祟祟地老是向路邊的機車瞄來瞄去，心裡正覺得奇怪的同時，就看到已經71歲的陳嫌，發現路邊機車的前置物箱內，有個皮包，便下手竊取。許男見狀，二話不說就先吼了一聲：「抓小偷！」陳嫌聽到吼聲，也嚇了一大跳，轉身便跑，許男也跟上追捕。

陳嫌跑著跑著，心想都是手上的皮包惹的禍，順手就把皮包往路邊停放的車底甩，企圖湮滅罪證。但他沒想到的是，許男一路「抓小偷」的吼聲，卻被巡邏到附近的七堵派出所副所長王愛榮、警員朱富民、鄧宗瑋聽到，也加入追捕的行列。

說時遲、那時快，陳嫌在警民雙方的合作下，迅速遭到逮捕。陳嫌半路甩掉的皮包，也被細心的員警發現，當成陳嫌犯案的證物帶回。全案依竊盜現行犯，將陳嫌帶回七堵派出所偵辦。

警方表示，犯案的陳嫌設籍於台北市，雖然已經高齡71歲，但卻有著多項竊盜及毒品前科。陳嫌向警方表示，他是來基隆訪友，一時技癢便下手行竊。只是沒想到，原本以為皮包裡應該有點現金，得手後才知道皮包裡只有香菸而已。

基隆市警察局第三分局呼籲，民眾應提升防盜觀念與措施，「警力有限，民力無窮」，維護治安、打擊犯罪需要全民共同合作，無論於任何時、地，發現可疑人、事、物，均請主動撥打「110」電話反映，或主動就近向派出所報案，使警方能迅速到場處理，警民共同維護社會的安全。