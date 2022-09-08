新竹市香山區港南國小創校58年，因綜合大樓及附設幼稚園過於老舊，經常淹水或有安全疑慮，為打造學童安心上學環境，新竹市政府爭取預算，斥資1.1億元拆除重建新校舍，為創校58年來規模最大的改造工程。

港南國小周邊擁豐富的生態景觀，C棟綜合大樓及附設幼兒園分別啟用53年、29年，校舍建築過於老舊，耐震係數低恐有安全疑慮，加上排水不良經常造成淹水。

市府近年來已補助港南國小環境改善總經費逾1.3億元，包括改善冷氣、遊戲場、運動場等，為了讓學童有更好的學習環境，市府再向中央爭取經費，投入1.1億元拆除重建C棟校舍及附設幼兒園。

教育處說明，全新校舍為地下1層、地上3層樓，國小的班級教室，也由原本的6間普通教室增至9間，另增設5間專科教室，和1間綜合教室、4間行政空間及玉山圖書館。

8日在全校師生見證下，舉行開工動土典禮，由港南國小學生帶來太鼓表演，代理市長陳章賢與港南國小校長范兆寅等人祈求工程順利，持金鏟動土後，也在金鏟上簽名留念。

「這一天我們等了很久，」港南國小校長范兆寅說，感謝市府爭取經費，補助重建校舍，動土代表學校邁向新的里程碑，新校舍將融入校園美學、綠建築及在地特色，未來港南國小將成為「大自然的學校」，師生只要打開窗，就能感受到自然之美。

建築師張從仁也注意到港南國小特別的生態環境，盼打造與生態結合的全新校舍，新舊校舍間的Ｕ字形的圍塑中庭，提供學童活動空間，栽種植物也能輔助教學，同時，打開圍牆也使視覺更穿透。

市府指出，近年投入逾59億推動「新校園運動」，新設2校並整建25校36棟，從校園總體規畫著手，檢討整體校園環境，解決長期需改善的問題，其次是讓建築與教育融合，最後是結合周邊社區，讓孩子在美學環境中成長。