2022年U18亞洲女籃錦標賽，中華隊184公分中鋒蕭豫玟展現出色的進攻及籃板能力，小組賽首戰就轟下39分，吸引大會及球迷注意，FIBA官網特地專訪她。

FIBA這篇專文提到，在人才不少的淡水商工，蕭豫玟是幫助球隊第2度完成HBL女籃3連霸的助力之一，儘管她沒贏得最有價值球員，高中連續兩季HBL都摘下籃板后個人獎，是賽史第4人；來到印度班加羅爾，蕭豫玟在場上持續做出貢獻，小組賽首戰對日本進帳39分，超越2010年決賽大陸隊好手高頌締造的單場37分，創下U18亞青女籃新紀錄。

對日本那場，蕭豫玟也抓下15記籃板，比賽效率值是驚人的48，她笑說：「感謝隊友幫我製造得分機會，也感謝教練信任我在場上的表現。」

蕭豫玟並說：「希望好狀態可以保持下去，盡量幫球隊爭取勝利，朝前進4強準決賽努力，如果可以達成4強目標，就是我們此行想要的結果，前進明年U19世界盃女籃賽。」

目前3場小組賽打完，中華隊取得2勝1敗，蕭豫玟3場比賽平均貢獻23.3分、12.3籃板。