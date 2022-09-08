「玩WAY金門」課程的目標是培育「金中人」3項核心素養：省察、互動、開創，透過探索自然與人文環境的學習過程，強化對家鄉的認識和對土地的認同。（金中提供）

111年度教學卓越獎競爭激烈，金門高中「金厚工」團隊以跨越自然、社會、語文和藝術4大領域的卓越表現，獲得評審團的好評，一舉入圍金、銀質獎名單，最終是披金或戴銀，月底即可揭曉。

111年度教學卓越獎由國教署、直轄市、縣市政府推薦，共有23所高中、職進入7月中旬在嘉義永慶高中進行的複選方案評選，國立金門高中「金厚工教學團隊」入圍金質獎或銀質獎名單，將於9／23在國立中正大學進行的金、銀質獎頒獎典禮中揭曉。

金門高中為地區唯一普通型高中，現有學生30班939人，在生活環境、學習資源分配相較都會區均不足下，校方仍盡力整合現有資源，發展出一套「玩WAY金門」課程，目標是培育「金中人」3項核心素養：省察、互動、開創，透過探索自然與人文環境的學習過程，強化對家鄉的認識和對土地的認同。

校長許自佑介紹，金厚工教學團隊最大的亮點包括：(一)社會領域：地理科蔡慧瓊老師、張志偉老師(社會觀察、小組討論、區域比較、人地互動)； (二)自然領域：生物科蘇詠晴老師、化學科黃國賓老師(自然探索、結構拆解、流程設計)； (三)語文領域：國文科陳韻戎老師、朱亮宇老師、英文科蕭仲淳老師(文字精煉、口語表達、資料處理)； (四)藝術領域：藝術生活科林秀蓁老師(美感導入、影像語言、情境烘托)。

以「玩WAY金門」為主題的設計，引導學生探索與自身相關的6個W，包括省察自己是誰、住在哪個聚落、聚落擁有什麼亮點，以及在自省和觀察後，何時出現對環境變遷的認識和自己要扮演甚麼角色，去呈現或守護它在內。