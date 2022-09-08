監委之子遭毆傷險失明 夜市自治會前身竟是幫派堂口

監察委員鴻義章兒子鴻戎，去年12月在士林夜市小西街遭人毆傷，左眼幾乎失明，士林警分局獲報後展開蒐證，發現26歲謝少鏞、張嫌、林嫌以及2名少年，打著「夜市發展自治會」的名義，在夜市內成立黑幫堂口，警方霹靂小組荷槍實彈7日攻堅，逮捕謝嫌等5人到案，並在自治會內起出犯案工具，訊後依組織犯罪、恐嚇取財等罪送辦。

竹聯幫仁堂育仁會成員謝男，時常出入位在小西街的夜市發展協會，平時在地方作威作福，向攤商收取清潔費，謝本與鴻戎有嫌隙，去年12月，鴻戎坐朋友車上，搖下車窗辱罵謝、謝妻三字經，其他幫眾聽到立刻衝出多人，攔下鴻戎乘坐轎車，以棍棒痛毆鴻戎，導致鴻身上多處挫傷，左眼險些失明。

謝男近半年，打著夜市自治會名義，與童姓虛擬貨幣幣商交易，以假買家騙取貨幣，今年8月教唆小弟在小西街痛毆童男，謝更因小弟與上游毒販發生交易糾紛，指揮小弟持刀械、棍棒強押毒犯至其自治會毆打、凌虐，逼簽本票從中謀取暴利。

警方跟監蒐證後，7日持搜索票進入夜市小西街的自治會內逮捕謝嫌，並在雙北等處拘捕另外4人到案，並在夜市自治會內起出鐵鍊、鐵鎚以及束帶等工具，訊後依組織犯罪、毒品危害防制條例、恐嚇取財、毀損以及傷害等罪，移送士林地檢署偵辦，其中2名少年移送少年法庭審理。

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