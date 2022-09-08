全國指標性咖啡賽事的「2022竹梅源臺灣精品咖啡大賞-敘」，經過嚴謹的兩階段評鑑， 8日揭曉成績並舉行頒獎典禮。（柯宗緯翻攝）

來自阿里山的茶農子弟、27歲蘇彥璋，從只會喝拿鐵、不愛喝咖啡，不懂精品咖啡的門外漢，大三時憑藉憨膽，一頭栽入種植咖啡豆，花了4年時間，種出冠軍豆，今年更以自家「璟隆咖啡莊園」從57支隊伍中脫穎而出，抱回「2022竹梅源台灣精品咖啡大賞-敘」冠軍，40公斤生豆拍出49萬高價。

全國指標性咖啡賽事的「2022竹梅源台灣精品咖啡大賞-敘」，經過嚴謹的兩階段評鑑， 8日揭曉成績並舉行頒獎典禮。前3名分別為璟隆咖啡莊園、豆御香藝妓莊園、鄒築園，四至十名分別為雅慕伊咖啡莊園、卓武山咖啡莊園、嵩岳咖啡莊園、花囍田咖啡莊園、東泓咖啡莊園、皇庭咖啡莊園、柏香茗茶咖啡莊園。

頒獎後，生豆競標為重頭戲，前3名精品豆均拍出高價，包括季軍鄒築園27萬元（40公斤）、亞軍豆御香藝妓莊園33萬元（40公斤），冠軍璟隆咖啡莊園更高達49萬元（40公斤），比市價高出5倍以上。

此次奪冠的璟隆咖啡莊園業者，來自嘉義縣番路鄉，莊園主原本是阿里山製茶業者兼營民宿。27歲蘇彥璋為嘉義大學園藝系畢業，大三時思考種植高經濟作物，因此開始研究咖啡，白天上學、晚間上咖啡課，埋首種植咖啡，過程相當艱辛。

蘇彥璋透露，當初花6萬資本，買200株一藝妓苗種，在海拔1400公尺地方種植，因地勢因素，得克服氣候，就怕有霜害及颱風，「寒流來『蓋被子』，用帆布蓋住，或是連續噴水，噴到太陽出來，不要著霜」。

他說，嘉義大學園藝系畢業，有一定的底子，對於田間管理，用肥料、修枝等都有經驗，也將過去種茶的心得轉換成種咖啡，種植4年後，去年第1批採收，在阿里山莊園咖啡精英交流賽即獲得藝妓組金質獎，今年更以黑馬之姿擊敗全國各家莊園，抱回冠軍。

去年由竹梅源莊園負責人王源林發起「竹梅源台灣精品咖啡大賞」，本著推廣與交流的精神，期望提升台灣咖啡國際知名度並拓展銷售市場。從事塑膠業的他，推廣種樹讓地球溫度不再繼續上升，近年他開始鼓勵農民改種咖啡樹，除了為節能減碳盡一分心力，還可以讓高產值的咖啡改善台灣農民經濟，並進一步將台灣咖啡品牌打進國際市場。