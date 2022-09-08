高雄市劉姓女子為新住民，與丈夫離異後獨自扶養4個小孩，但因疫情影響收入，導致生活困頓，無法處理健保欠費；中央健康保險署高屏業務組主動瞭解劉女的情況，並與法務部行政執行署高雄分署到府關懷，協助劉女士申請補助4名子女全額保費及補助劉女本人一半的保費，幫助劉女士緩解健保費的繳納壓力。

原本從事居家清潔服務工作劉女因為疫情影響到收入，又因身為新住民不了解健保不能斷保的規定，未能即時銜接投保，後續因追溯辦理健保加保而產生高額保費，依欠費程序須移送行政執行，可能面臨扣收財產的困境；但中央健康保險署高屏業務組主動瞭解劉女士的情況後，協助劉女申請補助4名子女全額保費，並運用內政部「新住民發展基金」補助劉女本人一半保費，並將其個案資料登錄於健保署弱勢民眾通報平台，期盼能透過媒合慈善團體及轉介社會局等協助措施，幫助到劉女。

健保署高屏業務組組長林淑華表示，有許多新住民朋友因為不清楚健保必須接續加保，若未即時銜接投保，後續追溯辦理健保加保時就可能會一次產生高額保費。除了呼籲新住民朋友關心自身的健保權益、即時辦理加保外，並特別提醒有申請健保費補助需要的新住民朋友，如果符合「設籍前新住民健保費補助計畫作業原則」，可以填寫「設籍前新住民補助全民健康保險自付保險費申請表」申請補助以減輕健保費負擔。

林淑華說明，「關懷弱勢」是全民健保的願景之一，不論是本國人或是新住民，皆為全民健保的守護對象，為保障弱勢家庭健康，自2018年起，健保署高屏業務組關懷並協助2760位新住民申請設籍前健保費補助，補助金額逾1258萬餘元，同時透過政府機關或民間公益團體的跨域合作、愛心轉介，運用公益彩券回饋金、善心人士愛心捐款，齊心幫助逾6200位經濟弱勢保險對象支付健保欠費。全民健保照顧的，不僅是全體國民「身」，更照顧每一個人的「心」。民眾如欲了解健保署弱勢協助相關資訊，可至健保署全球資訊網查閱相關規定；若本人或周遭親友、鄰居有經濟困難、健保欠費，亦可利用健保署「弱勢民眾通報平台」通報，讓需要被關懷的朋友能確實獲得健保的照護安心就醫，共同守護經濟弱勢家庭的健康。