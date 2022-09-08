「山貓」掉落於海安路三段及臨安路二段口。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

「山貓」掉落於海安路三段及臨安路二段口。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

南市府工程車車斗「山貓」未拴緊 秒摔橫躺大馬路嚇壞民眾 (曹婷婷翻攝)

台南市政府工務局第一工務大隊一輛工程車，今天下午近2點載著1輛「山貓」行經北區海安路、臨安路口時，疑車子後方門閂鬆脫未固定住，山貓居然從工程滑落，直接掉在大馬路中，所幸沒有造成後方人車受傷。

由於「山貓」掉落地點為海安路三段及臨安路二段口，車流量相當大，一輛山貓橫躺路中央，引來不少民眾驚呼「好誇張」。

工務局表示，當時同仁剛好要去苗圃工作，初步了解疑似工程車的門閂鬆脫，加上路面震動，因而造成這起疏失，所幸沒有損及其它人車受傷。工務局強調，日後會更嚴謹要求相關工程人員搭載山貓等大型機具一定要詳加檢查，避免類似缺失再發生，也確保行車安全。

台南市警五分局一獲報，隨即出動交通分隊及立人派出所到場疏導處理，確保交通順暢，至於山貓何以從工程車上「出走」，仍待進一步釐清，待調查釐清整起事故原委後，將依《道路交通管理處罰條例》開罰3000元以上到1萬8000元以下不等的罰鍰。