俄羅斯近期以設備故障等理由，關閉其通往德國的主要天然氣供應管道北溪1號，並強調是因為西方國家的制裁，導致他們無法進行維修。花旗集團全球大宗商品研究主管Ed Morse表示，俄羅斯讓北溪1號斷供其實是在等「時機」，該國總統普丁可能在冬天來臨，也就是歐洲能源緊張之際恢復供氣，藉此大賺一筆。

根據《商業內幕》報導，Ed Morse受訪時表示，普丁真正目的是要報復歐洲，在歐洲正為冬季能源儲備不足感到焦慮時，此時若俄羅斯突然恢復對歐洲的天然氣供應，也不會令人感到意外。

Ed Morse補充說明，如果俄羅斯在冬季重啟對歐洲天然氣的供應，它可能會從中獲得更大的利益，預估普丁可能會故意拉抬天然氣價格大撈一筆。

加拿大皇家銀行(RBC)全球大宗商品主管克羅夫特(Helima Croft)受訪時則表示，俄羅斯全面斷供天然氣，可能使歐洲陷入長達數年的緊急狀態。

Helima Croft強調，歐洲可能不只是面臨今年冬天的這場危機，未來數個冬天可能都會面臨能源危機，「如果歐洲遭遇非常寒冷的冬天，沒有大規模的工業減產和定量配給，我們不可能度過這個難關。」