中秋連續假期將於明天展開，是民眾揪團烤肉時節，營養師提醒，由於食物烤焦會產生致癌物質，若一旦食物出現烤焦現象，應整塊丟棄，而非只丟棄烤焦部分，且烤肉時應將較難烤熟的食物，如香腸、雞翅等，事先蒸或微波達8分熟後，再以錫箔紙包覆食物烤熟、而非直接置於烤網上，以免增加食物烤焦機率、增加罹癌風險。

烤肉已成中秋節的全民運動，營養師宋明樺表示，烹調下食物中的胺基酸和醣的結合，會產生梅納反應，而碳水化合物與胺基酸、蛋白質在烹調加熱時發生的一連串反應，生成棕黑褐色的大分子物質丙烯醯胺，此物質已被國際癌症研究總署（IARC）認定為2A級致癌物（即很可能對人體產生致癌的物質或混合物）。

她表示，食物一旦烤焦就會產生致癌物，應整塊丟棄不可食用，「肉眼畢竟無法看見所有烤焦部分，為了安全，應整塊丟棄。」至於較厚難熟的肉片、香腸、甜不辣、雞翅等，她建議，應先將此類食物蒸或微波至8分熟後再行燒烤，以免因擔心肉未烤熟而產生烤焦問題。

宋明樺並建議，由於用烤網烤肉容易將食物烤焦，建議將將鋁箔紙鋪在烤肉架上，可以隔絕炭火的致癌物吸附到食物，也可包裹住再燒烤避免食物烤焦，雖然因此延長烤肉時間，「但換取健康，仍頗為值得。」