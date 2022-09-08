高鐵左營站前的轉運專用區及廣停用地將變更為「左營高鐵科技之心」，預計明年將以公辦都更方式招商。（柯宗緯翻攝）

「左營高鐵科技之心」將規劃立體車道，連接高鐵停車場及國道10號、國道1號及翠華路，減少地面交通壅塞。（柯宗緯翻攝）

中秋將至，不過近2年受到疫情衝擊，社福單位捐款及物資銳減。恆鵬建設在中秋前夕，由經理游鴻達率員到南高雄家扶中心，贈送烘焙大師吳寶春的中秋禮盒，盼讓家扶成員感受到來自社會的溫暖與愛心，「即使無法碰面，關心卻不曾改變」，鼓舞家扶成員持續樂觀進取。

恆鵬建設秉持在地深耕的精神，善盡企業社會責任，期許營造共榮共好的環境與未來；除了經常性的公益活動、固定資助，在特殊年節假日也添增捐贈、連結資源，提供更多元化的福利服務。

日前恆鵬建設位於高鐵左營站西側的新案「世紀莊園」受到市場關注，基地位置條件優越，除步行就能抵達高雄唯一三鐵共構的高鐵左營站之外，捷運1站或車程5分鐘就能抵達台積電所在的楠梓產業園區，鄰近還有新光三越左營店、彩虹市集等百貨賣場。

此外，「世紀莊園」基地正對的停車場，也即將進行地目變更，根據高雄市政府計畫，將把高鐵站西側2.4公頃的轉運專用區及廣停用地，變更為商業區用地，規劃「左營高鐵科技之心」，預計明年可以公辦都更方式招商，引入民間資金投資。此舉將進一步強化高鐵站西側生活機能，並為區域房價加值。