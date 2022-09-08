堪稱全國指標性咖啡賽事的「2022竹梅源臺灣精品咖啡大賞-敘」，經過嚴謹的2階段評鑑，8日揭曉成績並舉行頒獎典禮。璟隆咖啡莊園自57支賽豆中脫穎而出拔得頭籌，喜奪冠軍及20萬元獎金，其次分別由豆御香藝妓莊園榮獲亞軍、鄒築園獲得季軍，各家分數相差無幾，競爭相當激烈。

除前3名，4至10名分別為雅慕伊咖啡莊園、卓武山咖啡莊園、嵩岳咖啡莊園、花囍田咖啡莊園、東泓咖啡莊園、皇庭咖啡莊園、柏香茗茶咖啡莊園。

頒獎後隨如舉辦生豆競標暨媒合會，除了前10名得獎豆之外，分數達83分以上、風味優異的莊園精品豆亦會在現場展示亮相，其中前3名精品豆均拍出高價，包括季軍鄒築園27萬元（40公斤）、亞軍豆御香藝妓莊園33萬元（40公斤），冠軍璟隆咖啡莊園更高達49萬元（40公斤），比市價高出5倍以上。

去年由竹梅源莊園負責人王源林發起主辦的「竹梅源臺灣精品咖啡大賞」，本著推廣與交流的精神，期望提升臺灣咖啡國際知名度並拓展銷售市場。從事塑膠業的他，推廣種樹讓地球溫度不再繼續上升，近年他開始鼓勵農民改種咖啡樹，除了為節能減碳盡一分心力，還可以讓高產值的咖啡改善臺灣農民經濟，並進一步將臺灣咖啡品牌打進國際市場。

今年第2屆「2022竹梅源臺灣精品咖啡大賞-敘」，主題為農民用精心栽培的咖啡敘述動人故事，符合參賽標準的賽豆共有57支，參賽者需繳交高達43公斤的比賽豆，更要歷經連續2輪、集齊3大世界冠軍的超強評審團評鑑過程，才有機會從中脫穎而出、獲得殊榮。

第1階段評鑑為8月17至18日，自57支賽豆中評選出30支進入決選，並在8月26~27日第2階段評鑑選出今年的10大莊園。獲獎農民除了獎金、獎座等實質鼓勵獎座等實質鼓勵外，也獲邀於公眾平台與全國觀眾分享自家莊園特色，提供國內外咖啡愛好者萬中選一的臺灣精品咖啡生豆。

這次獲得冠軍殊榮的璟隆咖啡莊園，位於嘉義縣番路鄉，莊園主原本是阿里山製茶業者兼營民宿，大學念園藝系的第二代蘇彥璋畢業回鄉，門外漢的他，因緣際會開始種植咖啡，投入6萬元資本在位處海拔約1400公尺的自家莊園種植200棵藝妓咖啡，2021年初試啼聲參加阿里山莊園咖啡精英交流賽即獲得藝妓組金質獎，讓蘇彥璋信心大增，今年乘勝追擊，首度參賽即以黑馬之餈打敗全國各家莊園，獲得87.58的高分成績，摘下本屆竹梅源臺灣精品咖啡大賞冠軍。

此外，主辦方表示，這次很榮幸邀請到了3大世界冠軍參與決選評審群（台灣首位WBrC世界咖啡沖煮大賽冠軍王策、世界咖啡大賽烘豆冠軍賴昱權、世界咖啡杯測大賽冠軍劉邦禹等超過12位頂尖評審），在他們的「嚴選」下，會為此次獲獎生豆的品質更添一份保證！