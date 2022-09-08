水是人體的重要元素之一，若是水分攝取不足，不但容易引起腎臟、泌尿道系統的疾病，甚至連大腦都有影響。營養功能醫學專家劉博仁表示，喝水不足其實不利於大腦健康，曾有女工程師一天只喝600cc的水，出現焦慮、記憶力變差等狀況，每天水分攝取量增加後才有所改善。

劉博仁在臉書粉專發文指出，水是大腦營養中最重要的元素，大腦含水量約75%，腦脊髓液約99%，如果喝水不足，不但不利於腎臟尿液形成，連腦部反應也會變慢。英國東倫敦大學在2013年的研究顯示，當口渴喝水後，大腦運作速度會增加14%；也有研究顯示，穿三層衣服騎自行車90分鐘，製造輕微脫水的情形，大腦皮質會呈現輕度萎縮狀態，等於老化了一年，但一補足水分，皮質萎縮狀況就會逐漸恢復。

劉博仁更說，若喝水不足，大腦腦脊髓液相對流動不夠，清除腦中廢棄物質的效率就會變差，不利於大腦健康。但究竟該補充多少水分呢？劉博仁表示，平均每日喝水量是以「體重乘以33」來計算，例如60公斤的人，每日約需要60x33=1980cc的水分；在夏天因為會流汗，建議水分攝取量可以增加到體重乘以40，同時還能幫助減重。

劉博仁也分享喝水太少的案例，曾有一名45公斤的女性軟體工程師，因為焦慮、腦部記憶力差、泌尿系統經常發炎而就醫，她也因上述狀況，經常需要吃抗生素治療，連帶讓腸胃功能也不好；然而一問之下才發現，這名女工程師一天喝水量只有600cc，後續請她每天至少喝到1500cc，結果泌尿感染改善了，記憶力和情緒也變得比較穩定。