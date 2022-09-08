漢來美食（1268）公告8月營收3.47億元，月增13.71％、年增154.54％，單月營收為本年度次高；累計前8月營收為22.26億元，年增28.75％

展望後市，漢來美食今年中秋檔期月餅禮盒熱銷情況更勝以往，除58,000盒廣式月餅完銷外，並針對後續節慶檔期規畫推出不同主題活活動全力促銷，隨著政府邊境管制措施有望陸續放寬解鎖，餐飲消費需求將可望重新受惠觀光旅遊帶動，為營業展望增添動能。

漢來美食八月繳出亮眼成績主係受惠暑期檔次推升效應。除業績持續向上推升外，漢來美食旗下餐廳近期也屢獲肯定。「福園」台菜海鮮餐廳、「紅陶」上海湯包及「漢來名人坊」台中店，榮登2022米其林指南入選餐廳。「巨蛋蔬食」、佛「館蔬食」、「福園」台菜海鮮餐廳及「精緻海鮮火鍋餐廳」4家餐廳取得2022高雄綠色友善餐廳認證，巨蛋蔬食並榮獲綠色卓越獎。

面對餐飲市場的激烈競爭、顧客消費行為的改變及大環境各項議題的挑戰，漢來美食不斷以積極調整經營策略以為回應。來美食APP上線以來會員人數持續增加中，除以持續發送優惠增加顧客黏著度外，更將擴大串連完整的服務及商品；創意川菜品牌「溜溜酸菜魚專賣店」9月下旬即將在高雄遠東SOGO百貨獨家開賣，滿足顧客在餐飲選擇上求新求變的期待；加上既有餐廳在不同領域獲得的肯定，漢來美食將持續發揮競爭優勢展現營運效能。