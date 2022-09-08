台灣大哥大8日宣布，9月9日晚上8點預購開跑。果粉期待已久的蘋果iPhone 14 系列今凌晨正式發布，共推出iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro 、iPhone 14 Pro Max四款新機，台灣大哥大從9月9日晚上8時起開放預購，除了iPhone 14 Plus將於10月7日正式開賣之外，另三款新機將於9月16日開賣。

申辦台灣大5G指定專案搭購 iPhone 14 購機價0元起，台灣大VIP用戶專案購機最高再折5,000元，網路門市預購 iPhone 14 系列並於限定期間申辦指定專案，最高享4,000元momo幣，提供6個月Apple Music服務免費體驗，申辦Disney+專案購機再享首年免費看Disney+。

台灣大預告9月12日將公布最瘋狂、最勁爆的iPhone 14購機大型活動內容。

用戶申辦iPhone 14（128GB）搭配台灣大5G專案，月付1,599元、綁約48個月，就能0元帶回家。到台灣大預購iPhone 14系列需預繳3,000元訂金辦理登記，享優先取機的權利。預購用戶於正式開賣後至10月31日前，申辦台灣大1,399元以上指定專案購買iPhone 14系列，送最高3,000元momo幣，網路門市在9月30日前申辦指定專案搭購iPhone 14系列，額外加碼1,000元momo幣，再抽3萬元新機。

申辦台灣大指定專案購買iPhone 14系列，享Apple Music服務6個月免費體驗的好康，暢聽約9,000萬首類型多元的熱門歌曲，momo會員每月再享「mo幣多」好康，在momo購物網消費達指定門檻，依資費別最高可獲得750元momo幣回饋。申辦Disney+專案購機，或者是Disney+加掛案，除了享首年請你看Disney+，第二年再享電信帳單折扣，每月付99元起（原價每月270元），合約期間最高可省超過5,200元。

使用台灣大「Open Possible聯名卡」申辦指定專案購買iPhone 14系列，加贈momo幣2,000元，購機、買配件皆享3％現金回饋，每月繳納台灣大5G電信費，再享現金回饋最高5.5％。到台灣大直營門市購買iPhone 14系列，並使用富邦信用卡、花旗信用卡、玉山信用卡單筆分期滿5,000元以上，享分期24期0利率。其中富邦卡友單筆滿40,000元分6期以上，最高享800元回饋金；花旗卡友刷卡單筆滿30,000元享刷卡金最高1,500元，於9月9日起刷卡單筆滿30,000元並且分24期0利率，再送統一超商商品卡500元。

到台灣大實體門市申辦iPhone 14並投保「新復原者尊榮專案」搭配預繳 12個月或24個月回饋專案，除了合約期間享手機意外毀損、竊盜盜用等保險保障，以及電信帳金回饋外，另加碼提供個人資安保障與行動安全防護一年。

到myfone購物預購iPhone 14系列新機，就能抽「愛瘋大禮包」(內含AirPods Pro與AirTag)，預購前5名的消費者再享1,500元 myfone購物電子禮券。另外，myfone購物提供最高6,500元的舊機回收回饋金，以及蘋果iOS購物金600元。使用指定銀行信用卡在myfone購物購買 iPhone 14 新機，最高享現金回饋4,000元。9月份在myfone購物消費滿額7,000元，還可參加抽獎，有機會帶走3萬元新機。

蘋果今發表6.1吋 iPhone 14、6.7吋 iPhone 14 Plus，以及6.1吋 iPhone 14 Pro與6.7吋 iPhone 14 Pro Max，全系列都新增車禍偵測功能，關鍵時刻將啟動致電緊急服務，讓安全性提升。平價的iPhone 14 及 iPhone 14 Plus搭載A15仿生晶片，相機鏡頭為1200萬畫素主相機，並配備更大的光圈，且首次前鏡頭搭配全新原深感測前置相機具備自動對焦功能和更大光圈，自拍表現更好。顏色部分則有藍色、紫色、午夜色、星光色及(PRODUCT)RED等五款。

旗艦的iPhone 14 Pro系列搭載A16仿生晶片，全新登場的「動態島」，能一直保持啟用狀態，並顯示電池百分比、音樂、來電訊息等。相機鏡頭也升級，採用4,800萬像素主相機，配備四合一像素感光元件，呈現更優秀的拍照效果。 iPhone 14 Pro 和iPhone 14 Pro Max共有深紫色、金色、銀色、太空黑色等四款顏色。

蘋果也同步公布全新Apple Watch SE 、 Apple Watch Series 8以及Apple Watch Ultra，9月16日開賣全新Apple Watch SE、Apple Watch Series 8，9月23日開賣Apple Watch Ultra。 Apple Watch Series 8配備體溫感應器及車禍偵測功能。頂級規格、錶面尺寸最大的Apple Watch Ultra則有堅固的鈦金屬錶殼、精準的雙頻 GPS、最長可達36小時的電池續航力，主打提供戶外極限運動者使用。