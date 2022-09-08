揚秦國際企業（2755）公布八月營收1.74億元，年增42.84％，月增8.1％，創單月歷史新高，一月至八月累計營收共12.31億元，年增22.19％，也創下歷史同期新高。

展望後市，儘管本土疫情有可能因Omicron BA.5變種病毒升溫，惟與病共存勢在必行，相關數據雖顯示餐館等相關業別之營業額及人潮已逐漸恢復至疫情爆發前之水準，揚秦旗下各品牌積極搶攻九月開學季及中秋節商機，麥味登品牌已連續14年與花蓮農戶直接採購鶴岡文旦，並於門市銷售，今年更與金色三麥聯名推出在地青農柚子口味應景飲品，預期可為集團營收作出貢獻。

揚秦國際企業執行長卓靖倫表示，八月營收增溫，除了疫情負面影響逐漸降低之外，主要仰賴經營團隊提早洞悉市場需求進行部分產品調整，同時也透過策略性採購穩住原物料波動讓供需朝正向發展，維護早餐市場穩定性。

揚秦國際企業2021年永續報告書亦於8月31日通過BSI英國標準協會AA1000認證，正式啟動將ESG導入麥味登門店經營，提升品牌形象及樹立產業標竿。此外，旗下品牌炸雞大獅參加2022年在高雄舉辦之全國鹹酥雞嘉年華，榮獲鹹酥雞嘉年華【超雞星星獎】，被評選為最值得再三回味的在地名店。

卓靖倫表示，如何在原物料仍然維持高點的情形下，掌握採購成本以及透過有效提升管控能力，提前做好對策面對市場變化，依然是餐飲業發展獲利最重要的環節。截至九月初，麥味登總店數830家，炸雞大獅印尼市場因疫情趨緩，部分雲端店將逐步轉成實體經營，因此海內外店數調整為70家。