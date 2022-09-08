知名環保團體綠色和平組織8日指出，全世界前10大汽車業者中，日本的豐田、本田以及日產，對改善全球氣候異常化這方面，可說是最不積極的。

綠色和平組織是以全球新車銷售量排名前10的車廠當作排名對象，再納入各家逐步淘汰傳統引擎規劃、上游供應鏈脫碳情況，以及資源耗損與效率等各方考量。結果，美國通用是第1，豐田則落在最後1名。

理由是，豐田雖從10幾年開始，就是全世界新車每年賣得最多的車商，但零碳排車輛的業績比重，卻占不到全部1%。同時，豐田供應商的脫碳速度也相當牛步化。

豐田在2021年12月曾說，最慢在2030年之前，要把自己純電動車的年度銷售目標，從原計200萬輛上調至350萬。但綠色和平組織認為，豐田這樣做還是不夠，基本上來說，跟其它全球同業相比，豐田汽車純電化是遠遠落後的。

豐田官方說法是，正努力盡可能會快一點減少二氧化碳排放，且會提供全球車主，多一點純電以及其它動力系統車款的選擇。但環保人士回應，豐田應該加緊腳步推出純電動車，而不是還在賣有內燃機的混合動力車輛。

豐田於5月推出首款量產的電動車bZ4X休旅，但出現輪胎恐怕會脫落的瑕疵風險，上市還不到兩個月就被召回進廠維修。不過，豐田上周表示，將在日本以及美國投資約7300億日圓，用來製造純電動車要使用的電池。

至於日產以及本田，則分別位居第8與第9，均比2021年的排名下滑3名。本田回應，將繼續努力最晚在2050年以前實現碳中和。日產則拒絕對上述報告發表評論，但表示會加快汽車電氣化步伐。

綠色和平組織不諱言，本田缺乏實現達標藍圖，包括百分之百產銷零碳排以及燃料電池新車詳盡規劃。另外，旗下有知名純電車款Leaf的日產，零碳排新車業務也未見明顯成長。