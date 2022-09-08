如興（4414）今舉行重訊記者會，如興日前代子公司如興製衣(柬埔寨)有限公司發布處分土地重大訊息，今就交易緣由及過程補充說明。如興柬埔寨土地尋得新買家，以美金2,200萬元向如興購買該筆土地。新買家為自然人，其家人為該筆土地的前手持有人，對於該筆土地取得與交易流程有充分的了解，有能力並願意自行承擔產權移轉之手續。因此，如興將可減輕賣方履行土地產權移轉之義務，依約轉而僅為協辦，有助於契約履行。新買家亦提供更優於原買家的付款條件，以及以相當土地作為擔保，可有效保障本公司價金債權。

如興報請董事會同意與新買家進行締約，締約條件保留若如興與原買家未解除契約時，免除我方相關法律責任之條款。

今天重訊的6大重點如下：

1.本公司111年1月11日代子公司如興製衣(柬埔寨)有限公司公告處分土地簽約案，以交易總金額美金2,050萬元與柬埔寨地產商Mekong Resort Development Construction Co., Ltd.締結買賣契約，其處分資產的目的在於活化資產，讓資源效益極大化。簽約後本公司收訖買方第一期款美金100萬元整，爾後買方將依照合約內容分期支付土地價款。雙方約定於收受第一期款後，賣方開始進行產權移轉文件的備置及交割所需之準備工作。

2.然本公司持有該筆土地已20餘年，於移轉文件備置的過程中察覺移轉所需文件，因年代久遠而與現行使用文件已然不同，均需要進行更新，然更新過程手續繁雜，曠日廢時，已超過簽約當時雙方所預估期程。本公司於產權移轉準備工作的過程中，也數度尋求原買家之協助，包含簽訂增補協議或探求解約之可能性。在無法掌握土地產權移轉時程情況下，為避免影響原合約之約定時程，以及本公司之資金安排，因此於本公司前次董事會討論決議，取得董事會授權協商解約及探求新買家的可行性。

3.本交易案在經營團隊的努力下出現曙光，經營團隊報請董事會同意前往柬埔寨與原買家友善協商解約條款，及洽談新買家的交易條件事宜。現原買家可以理解本公司提請解約之因素，惟雙方就解約條件仍在商議中，待擬定兩平之解約條件，將會另行提董事會報告。

4.新買家商議結果，願以優於前買家之條件與本公司締約，以美金2,200萬元向本公司購買該筆土地。新買家為自然人，其家人為該筆土地的前手持有人，對於該筆土地取得與交易流程有充分的了解，有能力並願意自行承擔產權移轉之手續。因此，本公司將可減輕賣方履行土地產權移轉之義務，依約轉而僅為協辦，有助於契約履行。新買家亦提供更優於原買家的付款條件，以及以相當土地作為擔保，可有效保障本公司價金債權。因此本公司報請董事會同意與新買家進行締約，締約條件保留若本公司與原買家未解除契約時，免除我方相關法律責任之條款。

5.本交易案之價金款項，因柬埔寨當地銀行相關程序及作業尚未完成，暫委請集團子公司代收，在符合柬埔寨法令規範及資金匯出實務作業前提下，子公司代收到每一期價金時，將儘速依法依規匯回本公司即母公司如興公司，並遵循本公司管理權限及相關規範，配合本公司財務規劃等安排進行運用，以促進本公司之健全營運及發展。

6.針對該筆不動產之交易，本公司兢兢業業，為免訟累，本公司均已向新舊買家揭露相關情形，及本公司無法掌控移轉土地產權時程之困難，新舊買家均了解並理解相關情事，為維護股東與投資人之的權益，故併發布已提請與原買家商議解約之重大訊息。又為使廣大投資人能更清楚掌握本公司現況，強化監理機制，後續之協商結果均將立即匯報主管機關、會計師，並依規定辦理資訊揭露事宜。