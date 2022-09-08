台灣汽車分期龍頭和潤企業(6592)公告自結8月合併營收19.77億元，年增30.66%、月增0.48%，連續3個月站上19億大關，近12個月共9次歷史新高，累計今年前八個月合併營收145.92億元，年增29.14%，單月營收、累計營收雙雙來到新高點。以地區別來看，台灣8月營收成長35.01%，大陸成長11.01%。展望第三季，無畏車市逆風，Q3可望續衝鋒。

總經理林彥良表示，8月合併營收成長主要是和潤企業保有客戶持續增加帶動利息收入增加，雖全年台灣新車市場預估銷售量從46萬輛下修至43萬輛，但和潤企業於新車分期業務占比已降至30%以下，影響範圍有限，反觀高毛利中古車分期業務占比已來到40%以上，同時其他非汽車領域分期付款業務占比也逐年提升，例如機車、設備業務等。

轉投資部分，台灣子公司和雲行動服務(iRent)因進入暑假尾聲，租車出遊人次上升，挹注了整體合併營收；和勁企業則因商用車保有客戶續增，每月營業收入亦伴隨增長。大陸子公司和運國際租賃雖有疫情影響部分城市移動限制，但整體營收仍穩健，對於大陸疫情變化也會持續監控，謹慎應對。

此外，和潤企業拚營運績效表現的同時，在公司治理領域也是相當重視，並深獲肯定，例如上市2年連續2年入選台灣指數公司「公司治理100指數」成分股、「公司治理評鑑」連續2年成績為上市公司前20%排名。好的公司治理是企業永續發展的重要基石，因此和潤企業持續參照國際間的標準，以透明、公開、效率、法遵等作為來治理公司，以追求永續發展。