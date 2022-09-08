連鎖餐飲集團漢來美食(1268)公布2022年8月自結合併營收3.46億元，較7月3.04億元成長達13.71％、較去年同期1.36億元成長達近1.55倍，登近7月高點。累計前8月合併營收22.25億元，較去年同期17.28億元成長達28.75％，續創近3年同期高點。

漢來美食表示，8月營收持續回升，主要受惠國內疫情趨穩，且適逢暑期旺季檔期，來店用餐客群逐步回流推動，且去年同期疫情警戒甫自三級降至二級，比較基期仍較低。據了解，隨著8月營收持續回升，有望彌補前7月虧損，前8月有望由虧轉盈、重返獲利軌道。

面對今年以來餐飲市場激烈競爭、顧客消費行為改變及大環境各項議題挑戰，漢來美食持續積極調整經營策略因應，「來美食」APP上線後會員人數持續增加，除持續發送優惠增加顧客黏著度外，更將擴大串連完整的服務及商品。

同時，漢來美食旗下餐廳近期也屢獲肯定，福園台菜海鮮餐廳、紅陶上海湯包及漢來名人坊台中店榮登2022米其林指南入選餐廳，巨蛋蔬食、佛館蔬食、福園台菜海鮮及精緻海鮮火鍋餐廳4家餐廳取得2022高雄綠色友善餐廳認證，巨蛋蔬食亦獲綠色卓越獎。

展望後市，漢來美食創意川菜新品牌「溜溜酸菜魚專賣店」預計9月下旬於高雄遠東SOGO百貨獨家開賣，滿足顧客對餐飲選擇的求新求變期待，加上既有餐廳在不同領域獲得肯定，將持續發揮競爭優勢展現營運效能。

此外，漢來美食今年中秋檔期月餅禮盒熱銷情況更勝以往，5.8萬盒廣式月餅順利完銷，並將展開後續節慶檔期活動規畫。隨著政府邊境管制措施有望陸續放寬解鎖，餐飲消費需求將可望重新受惠觀光旅遊帶動，為營運後市增添成長動能。