「2022年鬥艷時尚伸展台」今在板橋大遠百舉行模特兒走秀初賽。（王揚傑攝）

「2022年鬥艷時尚伸展台」今在板橋大遠百舉行模特兒走秀初賽。（王揚傑攝）

「2022年鬥艷時尚伸展台」今在板橋大遠百舉行模特兒走秀初賽。（王揚傑攝）

「2022年鬥艷時尚伸展台」今在板橋大遠百舉行模特兒走秀初賽。（王揚傑攝）

「2022年鬥艷時尚伸展台」今在板橋大遠百舉行模特兒走秀初賽。（王揚傑攝）

「2022年鬥艷時尚伸展台」今在板橋大遠百舉行模特兒走秀初賽。（王揚傑攝）

「2022年鬥艷時尚伸展台」今在板橋大遠百舉行模特兒走秀初賽。（王揚傑攝）

新北市教育局舉辦「鬥艷時尚伸展台」邁入第6年，今年結合凱渥經紀公司、風暴國際股份有限公司共同打造全國唯一「仿真」時尚產業競賽，由凱渥專業模特兒擔任評審參與評分，風暴則為入選決賽的學生進行專業培訓，今（8）日在板橋大遠百室外搭起T台舉行模特兒走秀初賽，包括樹人家商、能仁家商、康橋高中等9校共198名學生參賽，選出60人進入決賽，並將於9月15日中午12時起至25日中午12時止開放網路人氣投票。

「2022年鬥艷時尚伸展台」共有服裝設計競賽、造型設計競賽（時尚造型設計組及國際創意造型設計組）、模特兒走秀競賽、視覺設計競賽及手作創意商品競賽等5項。模特兒走秀競賽第一階段透過「儀態肢體表現」、「台風台步」及「自我介紹」等評分標準篩選，今年共有198位選手參與初賽，創6年來報名新高。今天參賽的同學表現雖略顯青澀，但都勇於展現自我，競爭相當激烈。

第二階段進入決賽的60名選手將於9月13至16日參與風暴公司的專業實務訓練，包括台步訓練、肢體情緒開發、舞台概念、花式團體走秀及拍照訓練等課程。

教育局指出，鬥艷主題「Me？taverse」從「我是誰X元宇宙」發想，結合最新潮流概念，讓選手們體驗最真實的時尚職場情境，了解業界專業走秀的困難度，也在多元化、隨時隨地充滿資訊的元宇宙中，找到那個展現自信、熱愛時尚走秀的自己。

9月27至29日在黎明技術學院辦理服裝設計競賽、造型設計競賽及手作創意商品競賽，參加走秀決賽選手將穿戴服裝及造型競賽的整體妝容，於決賽當日進行動態走秀，讓衣著、配飾及髮妝造型透過模特兒演繹，展現整體造型美感。

教育局表示，29日將於府中商圈重慶路行人徒步區辦理表演活動及頒獎典禮，打造專屬獨特時尚伸展台，吸引人潮以及與市民朋友互動。藉由營造府中美學，讓更多人認識技職教育，並從不同專業群科的跨領域競賽，全面帶動本市家政群、藝術群與設計群之發展，培育未來世界技職人才。