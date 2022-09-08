高市房仲公會等14個建築相關產業，近日正式成軍「高雄居住安全大聯盟」。（柯宗緯攝）

高市房仲公會理事長簡志坤指出，期待落實居住安全，協力公部門推動都市更新。（柯宗緯攝）

高市房仲公會等14個建築相關產業，近日正式成軍「高雄居住安全大聯盟」，期待落實居住安全，協力公部門推動都市更新。未來，若有5成以上住戶有整合意願，則可向大聯盟提出需求，再透過透明平台機制，保護消費者權益。

居住安全是城市生活的基本要求，永續發展的最高價值，然而老舊危險的建築卻成為居住安全的隱形威脅。「高雄居住安全大聯盟」舉行成立記者會，由大高雄不動產開發商業同業公會、高雄市不動產仲介經紀業商業同業公會、高雄市代銷公會、建築師公會、不動產估價師公會、地政士公會、都市更新學會、都市更新聯盟協會、不動產經紀人職業工會、租賃住宅服務商業同業公會、不動產經紀業教育發展協會等14大公會共同發起，跨及各個層面的建築相關產業，串起都更產業鏈。

高市房仲公會理事長簡志坤指出，都更整合困難，若不到8成同意，所有努力恐怕白費，更不用提危老改建需要「100％同意」，未來「居住安全大聯盟」希望扮演好推手的角色，整合各個專業領域的公會組織，協力解決所面臨的困境。

簡志坤提到，都更或危老涉及的層面及專業領域甚廣，從房仲業者、建築師、地政士、不動產估價師、營造業者、代銷業者、住宅租賃服務業者等，並且因為不動產的開發，具有非常強「區域性」，因此以在地精耕、商圈經營為核心的房仲業者，便非常適合扮演都更或危老改建的「第一線尖兵」，可以直接與在地的民眾進行協調溝通。

簡志坤表示，未來只要有5成以上社區住戶完成初步整合意願，就可向「大聯盟」相關公協會提出需求，經初步可行性評估後，再交由相關單位進行後續規劃作業，以專業、透明、效率的服務平台機制，保障消費者的權益。