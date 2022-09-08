只靠收租可以過一輩子嗎？一名女網友在臉書發文表示，自己每個月可以收到1萬6的房租費，繳完一張儲蓄險，每3年還可領20萬並可領一輩子，但原PO的姊姊擔心她未來錢會不夠用，鼓勵她出去找工作，她只想維持目前的生活方式，好奇詢問「這樣的想法真的不行嗎？」。

一名女網友在臉書社團「匿名2公社」發文，表示36歲單身的她和姊姊住在一起，擁有「一間300萬套房租人，一間1500萬透天租人（和姊姊共同繼承）」，每個月可以收到1萬6的房租費，繳完一張儲蓄險，每3年還可領20萬並可領一輩子。

姐姐有20年穩定的工作，但原PO從16歲就靠著微薄的租金省吃儉用過生活，曾經出去打工過但1個月就又懶了，姐姐擔心她未來錢會不夠用，鼓勵她出去找工作，但原Po只想維持目前的生活方式，老了生病再把房子賣掉就好了，詢問網友們「請問我這樣的想法真的不行嗎？」。

原PO表示自己有社交恐懼，基本上只要是外人都避而遠之，完全不會想要結婚生子，「我很有自知之明，我這年紀就是剩下的」、「根本不想交什麼朋友和男朋友，這樣也不行嗎？」。

網友20年來沒認真工作過，都靠租金過活。(翻攝臉書匿名2公社)

貼文曝光後引發網友熱烈的討論，網友紛紛奉勸「如果你有很完善的醫療保障，這樣下去或許可以，畢竟年紀大了以後，醫療費用會是一筆影響生活的支出。如果沒有，可能要在三思」、「你生病就變成姐姐的負擔了」、「人一定要工作，不只是為了賺錢，也是維持生理機能和基本社交的活動，懶只會更懶，可以選擇輕鬆點的短時間工作」。

但也有網友表示支持「你這樣也不錯啊，至少有固定收入，晚年也有歸處及存款，至少不用靠他人」、「我倒覺得可以，自己開心最重要」、「如果你覺得這樣快樂的話，也沒啥不好的」、「這樣很好啊，應該是很多人的夢想生活，自己的人生自己做主，想怎麼過就怎麼過」。