大園機車考照練習場公告使用注意事項。（蔡明亘攝）

大園機車考照練習場旁畫有機車停車位。（蔡明亘攝）

為保護練習民眾安全，公所也在橋墩裝設軟墊，並以護欄包圍練習場。（蔡明亘攝）

桃園市大園區過去並無機車考照正規練習場地，去年經內海里長許程睿爭取，大園區公所與相關局處協調，在台61線西濱路二段路橋下，打造第一座機車考照練習場，規格比照監理站，從今日起開放民眾使用，獲得附近年輕居民大讚「可以練熟再去考了！」

許程睿指出，近年考機車駕照難度提升，大園以往都沒有適合的場地提供民眾練習，有些人甚至要考好幾趟才通過，因此向區公所提出新建練習場的想法。據悉，經公所與相關局處協調合作，以約232萬元經費在台61線路橋下、西濱路二段打造機車考照練習場，今年7月開工、8月17日竣工，初次驗收已通過。

現場可見，練習場位於橋墩編號PB172至173間，標線規格比照監理站，從起始點的直線平衡項目、行人穿越斑馬線道、兩段式左轉、變換車道、直角轉彎及鐵路平交道等，標線畫設齊全，路面也相當平穩。此外，公所也在周圍橋墩裝設軟墊，並以護欄包圍練習場，保護練習民眾安全。

大園區長徐藍科今日宣布，民眾即日起已可入場練習，將透過區公所網站、跑馬燈等管道向民眾公告，期許新練習場能造福欲考照的在地居民。

許程睿也提到，大園迎來第一座機車考照練習場，民眾反映熱烈非常高興，不少年輕人都大讚「可以練得駕輕就熟再去考照了！」不過，練習場兩側出入口易有快車、重車經過，徐藍科也呼籲民眾，進出需注意來車，避免發生危險。