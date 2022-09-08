雲品國際酒店股份有限公司（2748）公告8月營收1.67億元，年增111％；累計1至8月營收為12.15億元，年增43％。

展望後市，雲品受託經營管理案朝多元與創新發展，成功拓展新的商業模式，除8月底甫試營運的台東紅葉谷綠能溫泉園區外，本月君品Collection也首次進軍南台灣，新增台南安平全新物業服務規劃顧問案，為君品Collection首次推出的顧問服務規劃，除為旅遊一級戰區的台南提供優質餐旅服務並提升城市的觀光形象，更為集團創造新的營運動能。

雲品8月受惠於暑假與悠遊國旅補助加乘效應，國人消費力道逐步回升，日月潭雲品與君品酒店住房及餐飲營運動能轉強，加上8月民俗月淡月不淡，集團持續針對旗下住房、餐飲資源整合，君品酒店並透過餐飲的營運強項推出多款含餐飲的住房專案，如秋季限定「秋饗三麥」主題住房專案，將能有效帶動住房營收。

君品酒店「頤宮」中餐廳五度蟬聯米其林三星餐廳的最高榮譽，憑藉米其林的高度品牌力，帶動君品酒店來客數及住房率的增加。加上雲品日月潭持續在防疫的最高原則下積極推動國旅住宿，不以高住房率為目標，更重視高服務品質來銷售住房，維持飯店整體的住宿體驗。同時挾著五次獲選米其林三星的陳偉強主廚所主理的「KEN CAN」餐廳，陸續於雲品日月潭辦理米其林餐會活動，有望帶動雲品整體業績表現。未來將持續遵照防疫規範與指引調整全館旅客的承納量，持續以最高標準的防疫清潔消毒準則，提供給國人安心無虞的旅遊環境。

雲品國際自2019年來，持續受理委託經營案，如新北淡水嘉廬、桃園皇家薇庭、台東紅葉谷、台中蘭克斯特、烏來紅河谷以及甫簽約台南安平新案等，據點遍及台北、桃園、台中、台南與台東等旅遊區與都會商業區，委託營運的項目亦有宴會事業、別墅管理、溫泉親水園區、獨立餐廳等，將持續善用在餐旅界累積的資源與經驗，受理不同業主的不同需求，在疫情後投入資源，共同提升產業的創新與競爭力。