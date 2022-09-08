一年一度中秋節到來，康和證券持續送暖，回饋社會，今年中秋認購唐氏症基金會中秋禮盒，並由全台16家分公司將禮品親送至偏鄉、弱勢族群與北、中、南多所育幼院等，讓他們也能擁有過節的溫暖。

康和證券總經理邱榮澄並帶領同仁們至新莊「愛不囉嗦手作體驗館庇護工場」，做半日志工協助唐寶寶們一起包裝中秋禮盒，讓收到禮盒的人感受到滿滿的愛與祝福。

邱榮澄表示，很開心這次的認購，可以讓企業回饋一份心力，幫助所有努力不懈的唐寶寶及庇護工場員工們自立生活，經由禮盒的包裝，可體會到唐寶寶們平日工作的細心與耐心；繼去年聖誕節主動關懷主恩兒童之家後，康和證券即施行一家分公司關懷一所兒少之家或育幼院之政策，往後每年都會一直做下去；另康和證南崁分公司最近甫榮獲桃園市政府110年度獎勵進用身心障礙者工作優等獎，均為善盡企業社會責任之表現。

根據統計，台灣每1,263個新生兒中就有一名唐寶寶，「愛不囉嗦庇護工場」是唐寶寶第二個家，「愛不囉嗦 Abrazo（西班牙語）」是擁抱的意思，是專為唐寶寶打造的品牌，目前共有南港、承德、長庚、新莊等4家分店，每家店聘僱6~12名身障員工，製作手工餅乾、麵條，從事商品販售或包裝，考量到有八成的唐寶寶在高中畢業後就失業在家，因此唐氏症基金會陸續成立9間小作所與3間庇護工場，並發展「愛皂事」手工皂，讓唐寶寶可以與社會接軌自立。