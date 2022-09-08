台灣鋼鐵集團(簡稱台鋼集團)旗下特殊合金材料廠精剛(1584)公告8月份自結營收為新台幣1.29億元，年增15.14%、月減24.84%，創下歷史第八高；累計1-8月營收為10.49億元，年增70.22%。值得一提的，8月份以及累計前8月營收雙雙寫下創同期新高紀錄，顯示出產品結構策略調整得宜，逐漸展現成效。

精剛8月營收略為下滑，主要是受到先前鎳價震盪、客戶下單觀望及全球罷工、塞港問題影響部份船期等問題所致，但透過營運策略彈性調整以及產能調度因應，降低對營運帶來的負面影響，從精剛8月單月營收及累計前8月營收同步寫下歷年同期新高，由此可見公司營運靈活度增加，對業績帶來正面助益。

從需求面來看，精剛8月份營收來自於工業、油氣產業需求顯著提升，全球各地廠商備庫存需求，歐美地區銷售持續提振，皆有助挹注精剛營收及稼動率保持一定水準之上。產品方面，鎳、鈦合金是公司兩大主力產品，出貨量與出貨金額持續呈現增長態勢。

隨著全球與疫情共存成為共識及全球邊境管制逐步放寬，油氣及航太產業需求持續助攻成長，讓精剛在產品技術、生產能量除持續增強外，並驅動新業務、新訂單增加。業務方面，將透過參加產業年會的機會，鎖定既有客戶並加快拓展新客戶。目前精剛接單審慎樂觀，惟實際表現仍需要密切觀察通膨、疫情與供應鏈的後續變化。