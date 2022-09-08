民眾黨新竹市長參選人高虹安8日參加世界高中校友會揭牌儀式，針對國民黨對手林耕仁被控抄襲，高虹安表示，從林智堅到林耕仁，她態度始終是尊重校方決定。另外，國民黨議員參選人批她活在雲端、只會丟「罐頭政見」，高虹安認為，這是為轉移林耕仁抄襲案焦點，但只會適得其反。

林耕仁陽明交大和中華大學的論文都被控抄襲，高虹安8日表示，從林智堅到林耕仁，她立場始終一致，即使提出個人觀點，最終仍尊重校方學倫會判定的結果。

是否會要求林耕仁退選？高虹安說，她過去也未曾要求林智堅退選，都是強調等待審定結果，且林耕仁是否退選，她認為這是參選人和政黨的決定，畢竟會影響到選情和選民的信任度。

國民黨籍的新竹市議員黃美慧、議員參選人何志勇等人8日開記者會，左批沈慧虹管不好地磚，右打高虹安「活在雲端」，何志勇也說，高虹安的政見好像「罐頭政見」，用在哪個城市都可以。

對此，高虹安表示，她提出的政見，都是與新竹在地民間團體和專業人士討論，也經考察會勘後，才負責任地提出，絕非「罐頭政見」。她呼籲國民黨參選人不要為了博取聲量，或轉移林耕仁論文風波無的放矢，這樣只會適得其反。

至於林耕仁抄襲案後，選票是否會流向她？高虹安則認為，林的選民結構主要為國民黨支持者，除了政黨傾向較強的選民外，淺藍的知識選民，在論文抄襲案判定後，確實有可能會轉移支持對象。