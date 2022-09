冼佩瑾時隔7年推出全新EP《I Long To See Your Face》。(光與澈音樂工作室提供)

新加坡歌手冼佩瑾時隔7年推出全新EP《I Long To See Your Face》,此次回到歌手身份的她,勇敢為自己的EP擔任製作人,是沈澱2555天淬鍊後的精華,也為冼佩瑾的音樂之路開啟嶄新的篇章。首波主打〈Remember Me〉中,她清晰明亮的嗓音有如時隔已久的呼喚:「即使思念會有盡頭,但還是擁有被記得的渴望。」

冼佩瑾自2015年發行首張專輯《為什麼要乖》後潛心於幕後音樂工作,除了曾為張信哲、袁詠琳、梁心頤、派偉俊等人寫歌,也延伸音樂觸角以「音樂製作人」身分為其他歌手製作許多歌曲;此次是她首度擔任自己作品的製作人,以「Home Studio」模式製作EP,詞曲、編曲、配唱..等幾乎樣樣在家完成,連宣傳照都採用與攝影師「遠端」方式進行拍攝,讓本來就很「宅」的她開心表示:「這張EP是原汁原味最貼近我生活的體現。」宅出心得的她更被好友笑稱是「最佳防疫典範」。

面對粉絲這幾年不斷敲碗新歌,等了那麼久才推出全英文作品,冼佩瑾說:「我的音樂就像是我天馬行空的自由國度,真的連自己都很難預期下一步會怎麼發生,希望久等的粉絲們喜歡我一直以來在音樂上帶給大家的驚喜。」全新英文EP《I Long To See Your Face》共收錄4首歌曲,其中還有隱藏曲目,讓等候已久的粉絲收穫更多冼佩瑾精心安排的小禮物,重新出發的她也正努力催生中文作品。