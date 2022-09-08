導演蘇鈺婷第二次入圍釜山影展「超廣角紀錄片競賽單元」。（前景娛樂提供）

第27屆釜山國際影展近日公布入圍名單，台灣紀錄片《家族樹》入圍「超廣角紀錄片競賽單元」（Wide Angle Documentary Competition），導演蘇鈺婷首部紀錄長片《祝我好好孕》曾於2018年也曾入圍同一單元。經手過《悲情城市》、《刺客聶隱娘》及《孤味》等片的資深剪輯師廖慶松看見了《家族樹》的潛力，因而擔任該片的監製，他認為透過「家族樹」可以看見台灣家庭在千禧年後的樣貌。

《家族樹》紀錄了在屏東枋寮的素人建築師楊三二徒手蓋屋的故事。導演在2012年時正被長輩催促而掙扎是否買房，剛好遇到正在研究木建築的楊三二，因而開始思考除了買房之外的選擇。楊二三為了蓋出一棟能傳承給未來子孫的百年家屋，展開建造純卡榫的木造房子的歷程，但由於這項即將失傳的蓋屋技藝，這棟房屋的完成日期一延再延，遲遲無法落成的房子成為鄰里間的八卦對象，更讓他的家人們為經濟所苦。

此部紀錄片耗時10年拍攝，導演蘇鈺婷表示：「記錄楊三二一家人的這十年，我也從女兒與妻子的角色轉變為一位母親，雖著心境的轉變，我的鏡頭專注的不再只是這個自學蓋屋的男人，而是這十多年來為了他的夢想又哭又笑的三個女人。」《家族樹》在反思高房價與工業化建築之餘，也希望引導出家人間對於「家」與「屋」的辯證。第27屆釜山影展將於10月5至14日舉行。