鼻塞是常見症狀，但小心它可能腫瘤的前兆。有醫師表示，一名30歲男子，平常有鼻塞困擾，且不抽菸，也無家族病史，原本不以為意，直到健檢時才發現，頸部有無痛性的腫瘤，內視鏡檢查則發現鼻孔幾乎被腫瘤完全阻塞，導致鼻塞，後經切片、抽血等檢查，確診為鼻咽癌。醫師並表示，鼻咽癌好發於中年，但近來有研究發現，年輕男性若罹患鼻咽癌，治療的效果及存活率有下降趨勢，必須特別留意。

耳鼻喉科醫師張弘表示，日前發現一名年約30歲的男性常有鼻塞困擾，健檢時，發現左側頸部有無痛性腫塊，再經過鼻咽內視鏡檢查，發現後鼻孔幾乎被腫瘤完全阻塞，導致男子有鼻塞困擾。

張弘表示，該男子除了不抽菸，也無鼻咽癌家族病史，也無流鼻血或痰中帶血的症狀，結果經住院、切片、抽血及癌症分期影像學檢查，確診為鼻咽癌，且已達第3期，後續接受化療及放療。

他表示，鼻咽癌好發於亞洲人，目前研究認為，與基因遺傳、鼻咽病毒感染、飲食（富含亞硝酸鹽的食物，如香腸臘肉）及抽菸有關。根據台灣癌症資料庫，每年約1500多位新診斷的鼻咽癌病人，因鼻咽腔有一定的空間讓腫瘤生長，導致症狀不明顯、不易早期發現，發現時往往已偏末期，即第3期或第4期。

他提醒，鼻咽癌最常見症狀包括，1. 頸部腫塊。2. 鼻部症狀和腫瘤大小有關，可能會有流鼻血、鼻塞、鼻涕倒流、鼻音增加等，約8成的鼻咽癌病人有此類症狀。3. 耳部症狀：約5成患者有耳部症狀，包含耳鳴、聽力喪失等。4.腦神經學症狀：約8~12%的病人因為鼻咽癌侵犯腦神經而出現複視等腦神經學症狀。

張弘提醒，鼻咽癌好發於中年，是頭頸癌中僅次於口腔炎最常見的癌症，近來研究指出，年輕男性若罹患鼻咽癌治療的效果及存活率有下降趨勢，需格外留意。