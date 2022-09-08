基隆市教育處為推廣學生參與水域活動，落實水域安全教育，8日上午舉辦趣味龍舟板競賽，讓基隆市學生們共同在安全前提下，參與海上活動。（基隆市教育處提供／張志康基隆傳真）

基隆市教育處為推動學生參與水域活動，落實水域安全教育，8日上午與國立台灣海洋大學合作，於海大的小艇碼頭舉辦了一場「2022基隆市水域安全嘉年華體驗暨趣味龍舟板競賽」活動，吸引國小到高中共31隊、300名師生共同參與，一起進行親水愛海的水域安全活動。

開幕儀式中，基隆市教育處副處長陳淑貞、國立海洋大學校長許泰文、副校長冉繁華都親臨會場共同參與。陳淑貞表示，本次活動結合國民體育日邀請各級學校參與小小龍舟板樂趣歡樂賽，並整合水域安全「救溺五步、防溺十招」的教育宣導，讓學生透過歡樂安全為主的龍舟板競賽活動，與水上遊樂園的活動體驗，能更親海愛海並提升水域安全的知能。

本次參賽選手8人穿著救生衣下場登板划槳競技，參加門檻低且還能同時進行海上溜滑梯、海上跳跳床、海上浮毯及獨木舟體驗，不以競技為主要目的，而是透過容易親近的水域活動打造基隆向海致敬的體驗特色。

經過激烈的比賽，本次龍舟樂趣歡樂賽競賽成績如下：高中組由八斗高中奪冠、國中組由建德國中奪冠，國小組由東光國小奪冠，另外動無礙組則由仁愛國小拔得頭籌。學生們都直呼非常好玩，除了競速之外也學習到團隊合作。