眾多大西拉雅觀光圈業者參與媒合，展現西拉雅的特色。西拉雅國家風景區管理處提供／李俊淇台南傳真）

隨著邊境政策逐漸放寬，西拉雅國家風景區管理處與台南市旅行商業同業公會共同合作，昨（7）日下午東東宴會式場舉辦「大西拉雅觀光嘉年華會暨台南市同業公會觀光產業推介會」，現場集結近百攤位，吸引超過300名觀光業者參與，共同討論更好的行銷方案，促進更多觀光效能。

現場邀集北中南東各大飯店集團、渡假村及文創會館等，如老爺集團、晶華酒店、萬豪酒店、泰安觀止溫泉會館、享沐時光渡假莊園酒店、福容飯店集團、煙波飯店集團、六福村主題樂園、十鼓文創有限公司、瓏山林渡假飯店等40幾家廠商。

而8個外國駐臺觀光代表聯合會也一同參與，包括美國旅遊推展協會、關島台灣辦事處、菲律賓觀光部、駐台北印尼經濟貿易辦事處、秋田白神觀光＋八戶觀光文化協會、蒙大拿州、馬里亞納觀光局及馬來西亞觀光駐臺辦事處等，而各旅行同業公會、導遊協會、遊覽車公會也到場參與。

台南市旅行公會理事長蔡承鴻表示，國境即將開放，旅遊市場將慢慢回溫，讓大西拉雅觀光圈業者、北中南旅遊飯店同業、各國外國駐台觀光代表聯合會、旅遊同業公會可以相互交流，激盪出創意的火花，彼此討論出互惠互助的行銷方案，以期達到更好的經濟效益，促進更多的觀光效能。

西拉雅國家風景區管理處徐振能處長表示，這場活動目的主要是希望協助大西拉雅觀光圈業者藉由與推介對象面對面進行交流問答，達到宣揚自身產品特點、服務及理念等，增進雙方彼此的了解和促進交流，目前已進入後疫情時代，希望未來能加強異業結盟和合作，帶來更多的經濟效益。