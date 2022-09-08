國民黨台北市長候選人蔣萬安日前提出「長照三支箭」，遭對手陳時中反批有「四個不懂」，對此蔣今（8）日也在臉書發文做出了回擊。

蔣萬安今發文首先痛批陳時中不懂長照政策、只會急著想找碴，陳也最該因長照悲歌而被究責。針對陳時中的「四個不懂」，蔣說明：

一、針對陳時中認為市聯醫無法提供獨立長照空間方面，蔣萬安提到市聯醫的仁愛、忠孝、陽明院區實際上都有獨立空間，可以符合法規要求。此外，市聯醫也即將接收廣慈院區的90張床，只要基於市民利益，「依規範申請，為何會做不到？」

二、針對陳時中認為市聯醫上限是200張長照床，所以增設500床的目標做不到，蔣萬安反問陳時中市聯醫「是一家醫院沒錯」，但全台有第二家醫院把七個院區設在同一個城市嗎？為什麼做醫院評鑑時，其中五個院區又分開評鑑？市聯醫是台北特有的醫療資源，為了讓市民不要苦等長照床2至3年，就要適度的法規鬆綁。另外他的「第二支箭」是鼓勵私人機構也加入計畫，公私協力，一起達成增設500張長照床的政策目標。

三、針對陳時中認為長照機構不適用醫院的「護病比」概念，蔣萬安表示自己提出增加「公衛補助款」作為配套，目的就是為了激勵基層醫護士氣，也希望在不影響市聯醫原有醫療負擔的前提下，擴充長照人力，「超高齡社會下，長者需要更多照顧，如果不設法增聘人力，要怎麼解決問題？」

四、針對陳時中目前已經有一個月1195元的緊急救援系統補助的說法，蔣萬安解釋自己提的每月1200元補助款，是為了未雨綢繆、幫「在宅安老」的長者裝設緊急救援設備，不限定只有特定條件的人才能申請，若要符合狹隘的申請條件，那就沒有辦法滿足所有長者的需求。

最後蔣萬安痛批，陳時中誇耀的行政經驗，其實就是把長照政策、新冠防疫弄到一團糟的「搞砸經驗」。並且提到，衛福部從衛生署升格的主因就是要解決長照問題，但升格9年多，其中5年多是由陳時中擔任部長，換言之，台灣陷入長照困境「陳時中就是最應該被究責的人」。