受到美股反彈激勵，以及上季GDP數值上修激勵，日股8日開高走高，日經指數收28,065.28點，漲634.98點或2.31%。東證收1,957.62點，漲41.97點或2.19%。

根據日本8日官方數據，當地4到6月GDP季增年率3.5%，較初值2.2%以及估值2.9%，都明顯高出不少。同時，也是連續3季都成長，前兩季GDP依序是2021年第4季的4%，以及第1季的0.1%。

面對近日又開始走貶的日圓，在日本政府連日出來幾經喊話無效之下，8日，已連4日貶值的日圓正式突破144大關，並朝145方向大步邁進。

大和證券認為，日圓走貶基本上對日企出口是好的，在業績增加下也有助於提升每股獲利能力。不過，美日雙邊利差日益擴大之下，讓日圓翻升愈來愈難，故日股上漲動力無法持續，現在走高只是受到美股反彈帶動罷了。

個股中，東京威力科創漲2.17%，迅銷漲2.15%，大金工業漲3.61%，軟銀也漲2.44%。日本海運3傑止跌，商船三井漲2%，日本郵船漲3.4%，川崎汽船也漲0.76%。

因日本抗疫規範逐漸鬆綁，航空類股一度大漲近3.5%，全日空漲2.5%，日航也漲3.6%。同時，百貨公司族群跟著走高，三越伊勢丹漲4.06%，J Front Retailing也漲3.33%。