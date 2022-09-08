韓國央行8日明確指出，為了以後的經濟成長，目前最好趕快把物價穩定下來。另外一方面，升息也是為了拯救頻頻走貶的韓元。

韓國央行解釋，對付長期存在的大漲通膨，就需要使用強而有力的貨幣政策來應對。所以，目前有必要快速大力升息，並以先發制人方式來抑制通膨。在與通膨對抗時期，GDP短期會被折損是免不了的，但眼光放遠來看，物價愈快平穩，對未來GDP的好處愈多。

為了打壓創24年新高的通膨，自2021年8月以來迄今，韓國央行已將政策利率總共上調2%至2.5%，最近1次是在8月升息0.25%。而在7月期間，韓國央行更是史無前例1次就把當地主要利率調升0.5%。

之後，韓國央行曾表示，若年底前還需要再次緊縮貨幣的話，將盡量1次只增0.25%。由於俄羅斯停止供應歐洲天然氣，消費者在入冬前夕需求強勁，供應短缺的不確定性仍高，推估通膨還會在一段不算短的期間內，都會保持在高檔不墜。

另外，韓國央行加快升息腳步，也是為了想要挽救韓元的頹勢。因聯準會加快緊縮步調，也會藉著強勢美元的優勢，帶給其它國家另外的通膨壓力。根據統計，2022年前6個月，韓元兌美元匯價大貶約8.4%，韓國物價也因此上漲0.4%。