歐洲股市周四早盤小幅走高，礦業股和銀行股領漲。歐洲央行(ECB)在今日稍晚可能公布史上最大的升息。
周四泛歐Stoxx 600指數升1.03點或0.25%，為413.04點。
市場目前並不確定ECB會將基準利率上升多少，ECB此前在辯論50基點或75基點的升息。目前市場多預期出現較大的升息，但是沒有完全的信心。
由於中國較差的貿易數據，引發金屬需求擔憂，礦業股在周三大跌；周四早盤則試圖收復失土。
各地區股市幾乎全數上漲，德股升0.25%，英股漲0.28%，法股升0.36%。
歐洲股市周四早盤小幅走高，礦業股和銀行股領漲。歐洲央行(ECB)在今日稍晚可能公布史上最大的升息。
周四泛歐Stoxx 600指數升1.03點或0.25%，為413.04點。
市場目前並不確定ECB會將基準利率上升多少，ECB此前在辯論50基點或75基點的升息。目前市場多預期出現較大的升息，但是沒有完全的信心。
由於中國較差的貿易數據，引發金屬需求擔憂，礦業股在周三大跌；周四早盤則試圖收復失土。
各地區股市幾乎全數上漲，德股升0.25%，英股漲0.28%，法股升0.36%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。