歐洲股市周四早盤小幅走高，礦業股和銀行股領漲。歐洲央行(ECB)在今日稍晚可能公布史上最大的升息。

周四泛歐Stoxx 600指數升1.03點或0.25%，為413.04點。

市場目前並不確定ECB會將基準利率上升多少，ECB此前在辯論50基點或75基點的升息。目前市場多預期出現較大的升息，但是沒有完全的信心。

由於中國較差的貿易數據，引發金屬需求擔憂，礦業股在周三大跌；周四早盤則試圖收復失土。

各地區股市幾乎全數上漲，德股升0.25%，英股漲0.28%，法股升0.36%。