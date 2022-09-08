根據一項最新研究，美國失業率最高可能要達到7.5%、也就是當前失業率的兩倍，才能終結這頭失控的通膨巨獸。

一個包括國際貨幣基金（IMF）兩名經濟學家在內的研究小組周三發布最新報告，並提出這個驚人的結果。美國失業率達到7.5%，意味著要有約600萬人失業。

美國8月失業率為3.7%。截至今年6月，根據聯準會官員的預測中值，他們預期到2024年底失業率只需升至4.1%，就能讓通膨率回落到央行設定的2%目標。

約翰霍普金斯大學經濟學教授Laurence Ball在該研究的摘要中表示，如果勞動力市場沒有作出反應，或通膨預期沒有作出反應，聯準會所預測的失業率小幅攀升是不夠的，不是通膨將居高不下，就是失業率將升得更高，而經濟將大幅放緩。

聯準會主席鮑爾此前在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會上明確表示央行短期內不會「轉向」較寬鬆的政策立場，且將不惜一切代價控制住通膨，這表示美國家庭和企業要有心理準備，他們將不得不忍受一些「痛苦」。此番發言掀起了一波激辯，「要有多痛苦」才能控制住這個自1980年代以來最嚴重的通膨。

聯準會目前正以1980年代以來最快的速度升息。當時美國通膨率一度升破14%，迫使時任聯準會主席的沃克（Paul Volcker）使出非常手段，而其成功抑制住通膨的代價是經濟陷入衰退，企業大量裁員，失業率飆破10%。

近幾周來，經濟學家和央行決策官員對於聯準會認為經濟可實現「軟著陸」的想法已經完全過時或仍然可信而爭論不休。

美國前財長桑默斯（Lawrence Summers）也提到了高達7.5%的失業率。這個最新研究將桑默斯提出的數據、聯準會6月會議提出較低的失業率預測，以及IMF預測的失業率中值5.3%都納入了預測情境。

該小組研究不同失業率下的通膨表現，也不完全排除美國經濟實現聯準會願望的可能性，但他們得到結論是，如果要牢牢地控制住通膨，便不得不忍受失業率「痛苦而長期」的攀升。