今天在大聯盟場上大都會與海盜進行雙重戰，首戰以5：1勝出，第二場以10：0痛宰對手，巴西特(Chris Bassitt)獲得本季第13勝，主投7局僅失1分，而「地表最強投」狄葛朗(Jacob deGrom)也沒在讓，7局僅被敲3安打無失分，還送出8次三振，本季出戰7場就奪下5勝1敗漂亮戰績，自責分率更是驚人的1.66。

8 strikeouts tonight for Jacob deGrom



His ERA for the season is 1.66. pic.twitter.com/k2kLXAyCju — SNY (@SNYtv) September 8, 2022

大都會接連派出巴西特、狄葛朗對付海盜，他們都拿出看家本領，巴西特7局被敲5安打失1分，有10次三振，僅1次保送，目前戰績13勝7敗，自責分率3.24。第二戰狄葛朗更加強勢，一路封鎖海盜，過去對他「不太友善」的自家打線大爆發，2局就拿下4分，4局再搶3分，林鐸(Francisco Lindor)獨攬3分打點。

比賽後段打線仍兇猛，7局靠4安打拉開到9：0，第8局沃格巴克(Daniel Vogelbach)錦上添花，搶下第10分，而接替牛棚歐塔維諾(Adam Ottavino)、克勞迪歐(Alex Claudio)合計投2局僅被敲1安打無失分，後者取得救援成功，也幫狄葛朗搶下勝投，狄葛朗本季僅投7場就豪奪5勝，43.1局能飆出63次三振，壓制力驚人。