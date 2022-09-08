國民黨籍苗栗縣議長鍾東錦脫黨參選下屆苗栗縣長，將面臨黨籍開鍘，傳出鍾東錦認為國民黨黃健庭誣指他殺人、妨害性自主等罪嫌害他不受黨內提名，因此他將告黃妨害名譽。對此，鍾東錦競選團隊執行長徐廷琮8日證實此事，他說，對於不實言論，團隊將訴諸法律以正視聽，不單針對黃健庭，只要有惡意造謠，都會提告。

針對鍾東錦脫黨參選，苗栗縣黨部指出，今天黨部考紀會決議建議撤銷鍾的黨籍，並將決議結果送黨中央考紀會討論，至於是撤銷黨籍還是開除黨籍處分，由黨中央審議。

徐廷琮表示，一旦收到撤銷或開除黨籍的文書，競總會向黨中央提出申訴，並到法院提出確認黨員資格訴訟，保障鍾東錦黨員資格。

他說，黨中央不只沒有舉辦初選，縣長人選還硬推民調較低的人選，如果要對鍾的黨籍開鍘，實在是「師出無名」，他們才會想要走法律途徑，讓鍾以藍軍身份參選。

至於鍾東錦把未獲提名原因，「劍指」民黨秘書長黃健庭強安罪名，徐廷琮表示，眾多不實言論已經傷害到鍾東錦名譽，對於不實謠言，不會只針對黃健庭1人，只要近期有涉及抹黑造謠部分，競總這邊一定會提告。