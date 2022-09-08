市長魏嘉賢、代表會主席蘇美珠與各市場自治會主委歡迎大家到傳統市場採買。（花蓮市公所提供）

花蓮市公所推出公有市場「市市有斤喜，刮刮好元氣」促銷活動，自16日起為期22天，消費商品總重1台斤，可兌換1張刮刮卡，刮刮卡獎品有現金抵用券之外，有機會還能刮到家電摸彩券，希望衝買氣，增進花蓮市各公有零售市場的商機。

開幕活動在重慶市場，原住民舞蹈開場，炒熱氣氛，市長魏嘉賢、代表會主席蘇美珠與重慶市場自治會主委陳愛玲、中華市場自治會主委鄭元漳、大同市場自治會副主委黃天香、中山市場自治會主委陳宗裕等多人，以及地方民代都到場參與，希望推動活動、刺激購買意願，吸引消費者回流傳統市場。

魏嘉賢說，傳統市場是民眾每天採買食材的地方，市場裡販賣的生鮮百貨通常都是直接從產地銷到市場，最重要的是傳統市場保有市場的活力，以及攤商與消費者之間互動的人情味，好像老鄰居朋友般照料，這是在其他新式賣場內很難感受到的氛圍。

魏嘉賢感謝各市場自治會，透過他們的努力及行銷，讓傳統市場在經濟部承辦的市集品牌裡取得優良市集的肯定。「市市有斤喜，刮刮好元氣」促銷活動，16日起至10月14日止，只要在有標註活動貼紙的攤位購買總重有1台斤的商品，就可以兌換1張刮刮卡，兩台斤換2張，每人每天限兌3張。

為增進促銷活動吸引力，每週一及週二追加30份禮品，當日首30名兌換3張刮刮卡的消費者，還可免費獲得時尚扣環摺疊收納環保購物袋。