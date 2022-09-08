受惠漲價效應，永豐餘（1907）8日公告8月營收68.63億元，月增2.1％，比去年同期大幅成長17.1％。累積前八月營收534.65億元，年減5.7％。

旗下家用品子公司永豐實今天也公布8月營收8.4億元，月增8.2％，比去年同期成長21.8％。累積前八月營收64.97億元，年減0.3％。

永豐餘已轉型為控股公司，8月營收成長，一部分受惠於漲價效應。由於今年來包含木材、紙漿、煤炭、運價等各項成本飆升，永豐餘的造紙相關事業面臨沈重成本壓力，各子公司有陸續調漲產品售價。像是永豐實的衛生紙2月有調漲一波，平均漲幅8％。

華紙繼第一季調漲各紙種售價5％-10％，第二季更是「月月漲！」全季平均漲幅介於7％-15％。漲價對於永豐餘集團營收有利。

不過在獲利方面，永豐餘雖然產品漲價，但漲幅遠不及成本的飆升速度，導致獲利縮水，永豐餘今年上半年稅後純益7.63億元，比起去年同期大幅縮水76.5％，換算每股純益僅0.46元。

展望下半年，永豐餘總經理駱秉正日前表示，由於整體的系統性風險未除，公司對於後勢維持審慎保守看法。