聖暉（5536）8日公布8月合併營收達27.7億元，改寫歷年同期新高，年增75％；累計前八月合併營收達174.8億元，年增44％，同創歷年同期新高！

聖暉表示，8月、前八月合併營收齊步繳出歷年同期新高，主要受惠客戶訂單認列進度暢旺，挹注旗下無塵室及機電整合工程施作案量保持高檔水準，憑藉聖暉完善集團垂直水平資源整合，搶攻各產業大型統包工程接單策略，加上穩步擴增專業人才與優化專案工程施作管理等效益，帶動集團旗下員工人均產值較去年同期成長，凸顯集團在重要策略執行與精實營運管理等多項綜效，助力聖暉單月合併營收已連續3月突破25億元水準，且明顯大幅優於去年同期表現。

聖暉為增加流通股數，讓更多投資者參與分享經營成果及活絡市場交易，在不影響原有股東持股權益的考量下，變更面額為每股5元。隨著面額變更減半，原股東持有股數將增加一倍，股票自9月7日暫停交易中，9月19日新股票上櫃買賣，參考價格為舊股票最後交易日（9/6）收盤價的1/2。

展望第三季，目前聖暉未完工之在建工程案量保持高水位，透過智能化生產、彈性調配專案施作人員、落實垂直水平資源整合等措施，滿足客戶良好訂單交期與成本、費用管控，奠定集團中長期營運穩健成長前景。