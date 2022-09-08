異國風格燒烤廣受國人喜愛，日式與韓式燒烤居酒屋風格也是烤肉首選。（家樂福提供）

家樂福爭鮮冷凍北海道干貝，10-12顆，429元。（家樂福提供）

中秋節倒數，今年吹起「精烤商機」，後疫情時代在家烤肉持續升級，不僅食材精緻，也出現如巨無霸牛排、和牛等奢華品項、浮誇擺盤。家樂福調查，去年熱銷前10名品項中，光美國牛單品就搶下5個名額，中秋期間冷藏牛小排燒烤片銷售更成長6.5倍，今年趁勢再推CAB美國安格斯無骨牛小排，在人潮聚集回流，中秋團圓烤肉看好精烤業績持續增長。

另看準國人最愛的燒肉高達90億商機，異國風格燒烤居酒屋正夯，在台韓食料理3年內也成長3倍新店家下，家樂福以此趨勢透過食材、醬料、醃料，搭配特色飲品等，讓消費者在家輕鬆烤出精緻日韓烤肉，選用中秋烤宴套餐，豪華海陸食材自由配，搭配理想烤肉組合。

而家樂福線上購物，推出限定販售超值83折—「我家就是燒烤店在家烤肉組」，原價2408元，特價1999元，家樂福家速配輸入折扣碼「烤肉速配」享消費888元折扣88元優惠，另也合作義大利品牌SMEG推出會員換購，讓餐桌美學提升到精品檔次。