中秋節3天連假許多人都會出遊或返鄉，高雄市交通局預期車流將會大幅增加，提醒民眾多留意行前交通資訊外，將會對渡輪、遊覽車進行車流管制，呼籲民眾多使用公共運輸系統，捷運、輕軌、YouBike2.0及公車皆可提供便捷且有優惠服務，藉此降低私人運具數量，減少車流過多造成塞車的影響。

今年中秋節連續假期自9日至11日合計3天，連假期間除高雄火車站及高鐵左營站周邊道路將由員警加強交通疏導外，高雄市各大觀光景點，包括旗津、西子灣、哈瑪星、佛光山、美濃、旗山等，交通局與高雄市觀光局等相關單位共同合作，依交通狀況實施交管措施，以提升行車效率。另外也對觀光局2日至13日於田寮月世界舉辦「2022高雄愛•月熱氣球」活動相關交通管制。

觀光景點交通管制部分，往返旗津至鼓山的旗鼓渡輪航線，連假期間每日上午11至下午5時管制一般遊客騎乘燃油機車搭乘渡輪(公務用機車、電動機車、旗津居民機車除外)，旗津地區將依車潮狀況彈性管制，若是電動機車太多，也會再對其進行管制。初步會從原本4艘渡輪增至5艘，來增加往頻率。對於過港隧道若是在下午1時前累積超過3000輛車流，也將進行車輛管控。

西子灣、哈瑪星地區除了公車及有通行證之大客車之外，已全日禁止遊覽車進入哈瑪星，遊覽車請停放於哈瑪星旅運接駁中心，遊客可轉搭接駁公車或步行前往哈瑪星。

此外，交通局也對主要幹道進行號誌周期調整，如主要前往旗山、美濃的重要幹道台28線，將從120秒周期增至150秒；另外五福路是前往駁二主要幹道，也從周期150秒增加至180秒，增加綠燈秒數疏導主要幹道車輛。

交通局針對各觀光景點規劃「捷運、輕軌＋接駁公車」旅遊路線，遊客只要將車輛停放於轉乘捷運、輕軌站的停車場轉乘，即可搭乘捷運、輕軌快速進出景點。如前往駁二、棧貳庫旅客可將車輛停放於新光公有停車場，於輕軌C7軟體園區站轉乘至輕軌C12駁二大義站、C13駁二蓬萊站下車。另輕軌C18鼓山、C19馬卡道以及C20美術館等三站，亦可與台鐵鼓山站及美術館站轉乘。

防疫期間為使民眾安心搭乘高雄市公車、捷運、輕軌、渡輪、計程車、YouBike2.0 等公共運具，交通局已要求業者應持續加強消毒頻率，交通運輸場站亦全面加強清消作業。交通局表示，YouBike2.0共有8960輛；共享汽機車、自行車共4215輛，呼籲民眾多加搭乘，共享業者也會提出折扣相關優惠，藉此減少私人車輛外出。

此外，高雄市推出「MeN Go＋24•48•72hr暢行方案」，提供無限次搭乘捷運、公車、輕軌，以及2次渡輪、YouBike2.0前30分鐘免費騎。交通局邀請民眾來高雄使用MeN Go時數卡或QR code乘車碼，搭乘公共運具前往觀光景點。