韋禮安在新歌MV中以聲示人。（索尼音樂提供）

韋禮安暌違7年將於本周六、日再度攻蛋，在此之前，他明（9日）率先推出全新華語創作專輯《明天再見》，首波主打歌〈沒有人想念沒離開的人〉緊扣著「再見」主題，請來天團BTS、BLACK PINK御用的韓國當紅時尚攝影大師Less執導，韋禮安在MV中以「聲」示人，女主角甜美嗓音回應「歐巴」，韋禮安只簡短以「女友視角」的睡姿出現在手機螢幕上，兩人從頭到尾未見面的遠距離「聲戀」，呈現出更強烈的思念意象。

〈沒有人想念沒離開的人〉歌名像繞口令般，在有與沒有人、想念與離開之間擺盪，用音樂呈現出放空的狀態，充滿了哲學意味。這首歌中出現很多有禪意的句子在歌詞裡，更借用蘇東坡的詞；雖然歌詞有深意，但旋律反而是輕鬆的，於是韋禮安發現在這張專輯裡面是他最常來回聽的一首歌，因為除了內容很有意思之外，一邊聽身體也跟著一起動，對他而言是一首chill又有趣的作品。

MV最大彩蛋是韋禮安開口說韓文，曾以被韓國人稱讚的韓文發音演唱〈如果可以〉的他再次展現語言天分，靠聲音變身「歐巴」，MV一開始用韓文輕聲呼喚女主角，問「你睡了嗎」「睡得好嗎」，並再尾聲說「記得嗎」，這次他再度運用他最擅長的「空耳」技術，說出了標準的韓文，韋禮安的聲音魅力讓他和女主角在MV中的「聲戀」，更能凸顯出對於離開的人滿滿的思念。