台股秋節連假前紅盤作收，仍壟罩貨幣緊縮「鷹」霾，導致周線連三黑，回吐前一波反彈漲幅，若以基金報酬表現來看，據統計，近一周台股基金各類型平均跌幅介於4-5％，僅平衡型相對抗跌。

連假前觀望心態濃厚，今日台股成交量萎縮至1722.83億元，加權指數上漲173.37點、漲幅1.2％、收在1萬4583.42點，累計本週下跌89點。

復華投信台股研究團隊認為，通膨及升息議題仍是近期干擾台股的主因之一，近半個月的行情修正，雖然已陸續反映相關消息面變動，不過，由於電子產業處於庫存去化階段，各次產業獲利修正狀況仍是牽動市場投資信心的關鍵，預期盤勢將維持震盪格局，或可透過台股平衡型基金力求跟漲抗跌。

儘管加權股價指數月、季線再度失守，櫃買市場則相對抗跌，中秋節連假前率先收復5日線。復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，受大盤技術面轉弱、外資仍持續賣超影響，進而壓抑權值股及台股上檔空間，僅中小型個股或單一業績題材較有表現機會。投資布局上逢低除了可留意長線看好的電動車、高速運算等概念之外，亦可酌量布局於生技、電信等防禦類股平衡波動風險。

復華傳家基金經理人郭家宏表示，因通膨疑慮不可能瞬間降低，Fed仍有可能因通膨變化調整其利率決策，在不確定因素未除的狀況下，將加大股市波動幅度的可能性，現階段操作將著重均衡配置，股債配置約六四比，股票部位則是電子與傳產約2：1。